Обзор зарубежных СМИ: с российских прилавков исчезнет мясо

На Украине нашли альтернативу Крымскому мосту

Украина с помощью «космической съемки» выяснила, что Россия начала новую «стройку века»: строительство взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме «Бальбек» под Севастополем . Об этом сообщает «Обозреватель».

ВПП, якобы предназначенную для гражданских нужд, на Украине назвали «альтернативой Крымскому мосту», которая «создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями».

Россию обвинили в создании «Чернобыля на льду»

Норвежский журнал «Сиде3» сообщает, что Россия отправила в свой самый северный город — Певек — первую плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов», которую гринписовцы называют «Чернобылем на льду».

АЭС, спущенная на воду в апреле, будет обеспечивать электричеством Певек, а также газовые и нефтяные платформы. В «Гринписе» считают, что станция «влечет за собой неприемлемые риски». Норвегия также «скептически отнеслась» к появлению АЭС неподалёку от своих берегов, но в итоге удалось договориться, что на станции не будет ядерного топлива, пока она не достигнет Мурманска

Американцы рискуют остаться без шоколада

Перед компаниями-производителями шоколада, в том числе перед американской Hershey, встала проблема устойчивого производства какао-бобов. Об этом в своей статье для Project Syndicate рассказал старший директор Hershey по вопросам корпоративной социальной ответственности Джефф Кинг

По словам Кинга, объёмы потребления шоколада рекордно растут, однако из-за старения деревьев какао «миру, возможно, придется искать новое любимое угощение». Кот-д'Ивуар Гана производят почти весь шоколад, который едят американцы, но фермерам становится все труднее выращивать новые деревья на старых какао-фермах из-за «слабых прав собственности на землю».

Исчезнет ли мясо из магазинов?

Portal Spożywczy сообщает, что российские производители опасаются перебоев с поставкой мяса в торговые сети и мясного сырья в мясокомбинаты из-за Чемпионата мира по футболу.