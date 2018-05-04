Обзор зарубежных СМИ: с российских прилавков исчезнет мясо 

На Украине нашли альтернативу Крымскому мосту
Украина с помощью «космической съемки» выяснила, что Россия начала новую «стройку века»: строительство взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме «Бальбек» под Севастополем. Об этом сообщает «Обозреватель».
ВПП, якобы предназначенную для гражданских нужд, на Украине назвали «альтернативой Крымскому мосту», которая «создает новые возможности для нарушения украинского и международного законодательства международными авиакомпаниями».
Россию обвинили в создании «Чернобыля на льду»
Норвежский журнал «Сиде3» сообщает, что Россия отправила в свой самый северный город — Певек — первую плавучую атомную станцию «Академик Ломоносов», которую гринписовцы называют «Чернобылем на льду».
АЭС, спущенная на воду в апреле, будет обеспечивать электричеством Певек, а также газовые и нефтяные платформы. В «Гринписе» считают, что станция «влечет за собой неприемлемые риски». Норвегия также «скептически отнеслась» к появлению АЭС неподалёку от своих берегов, но в итоге удалось договориться, что на станции не будет ядерного топлива, пока она не достигнет Мурманска.
Американцы рискуют остаться без шоколада
Перед компаниями-производителями шоколада, в том числе перед американской Hershey, встала проблема устойчивого производства какао-бобов. Об этом в своей статье для Project Syndicate рассказал старший директор Hershey по вопросам корпоративной социальной ответственности Джефф Кинг.
По словам Кинга, объёмы потребления шоколада рекордно растут, однако из-за старения деревьев какао «миру, возможно, придется искать новое любимое угощение». Кот-д'Ивуар и Гана производят почти весь шоколад, который едят американцы, но фермерам становится все труднее выращивать новые деревья на старых какао-фермах из-за «слабых прав собственности на землю».
Исчезнет ли мясо из магазинов?
Portal Spożywczy сообщает, что российские производители опасаются перебоев с поставкой мяса в торговые сети и мясного сырья в мясокомбинаты из-за Чемпионата мира по футболу.
Как отмечает портал, опасения компаний связаны с запретом на перевозку химических, биологических, токсических, радиоактивных и взрывчатых веществ в радиусе ста километров от стадионов ЧМ с 25 мая до 25 июля. В то же время глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заверил издание, что мясо из магазинов не пропадет.