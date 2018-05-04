Свидетель подтвердил факт обстрела кортежа Януковича в 2014 году

Бывший руководитель спецподразделения личной охраны экс-президента Украины Виктора Януковича Дмитрий Иванцов подтвердил в пятницу на заседании суда информацию о нападении на президентский кортеж по пути в Харьков в феврале 2014 года.

Янукович ранее заявил, что по дороге из Киева в Харьков в феврале 2014 года его машину обстреляли из пневматического оружия. Защита экс-президента сообщала, что следственные органы Украины в июне 2015 года начали расследовать покушение на бывшего главу государства. Печерский районный суд Киева отказался обязать Генпрокуратуру признать экс-президента Украины Виктора Януковича потерпевшим по делу о покушении на него в 2014 году.

"Во время нашего движения, скорость была не большая, по нам был открыт огонь… было много выстрелов, повреждено три автомобиля", — сказал Иванцов, который возглавлял спецподразделение президентской службы безопасности. Иванцов уточнил, что нападение произошло на границе Черкасской и Полтавской областей.

Свидетель сообщил, что в целях безопасности было принято решение о том, что Янукович полетит в Харьков вертолетом. По его словам, нападение произошло на кортеж под Киевом, после того, как личная охрана экс-президента выдвинулась вслед за Януковичем в командировку в Харьков, где бывший глава государства должен был посетить съезд Партии регионов. Иванцов сообщил, что эта поездка была запланирована в графике Януковича на 22 февраля 2014 года.

В целом, по его словам, на кортежи Януковича и его охрану были осуществлены несколько покушений, первое произошло 20 февраля 2014 года. Иванцов сообщил, что в целях безопасности маршруты Януковича постоянно менялись, официальные автомобили с мигалками не использовались. Автомобили менялись каждые 3 —4 дня. По его словам, подразделение, которое он возглавлял, сопровождали Януковича из Харькова в Крым , а далее на территорию РФ , куда они "убыли морским путем".

"Лично я участвовал в нескольких операциях по задержанию лиц, которые угрожали президенту по телефону, хотя это и не входило в мои функциональные обязанности", — сказал Иванцов, сообщив, что бывшему президенту угрожали регулярно.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.