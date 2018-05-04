Лукашенко едет в Китай

Лукашенко посетит Китай для участия в саммите ШОС

Михаил Мясникович обратил внимание и на характер делового партнерства между странами, подчеркнув, что оно "находится на острие научно-технического прогресса в реализации совместных проектов". Активно реализуются инвестиционные проекты и инновационные программы. Об этом председатель Совета Республики заявил сегодня на встрече с дипломатами, которые в разные годы были чрезвычайными и полномочными послами Китая в Беларуси , передает агентство.

Динамично развивается и гуманитарное сотрудничество, благодаря которому белорусский и китайский народы все больше узнают друг о друге.

"У белорусов неподдельный интерес к вопросам нашего сотрудничества", — сказал Мясникович, особо отметив, что прочным фундаментом сотрудничества "служат искренние дружеские отношения лидеров двух стран".

Приветствуя китайских дипломатов, Михаил Мясникович с благодарностью напомнил, что они очень многое сделали для укрепления и развития двустороннего сотрудничества. На счету каждого из них конкретные проекты и инициативы, которые укрепляют дружбу и всестороннее стратегическое партнерство.

Благодаря их поддержке успешно развиваются межпарламентские и межправительственные отношения, взаимодействие на уровне министерств и ведомств. Касаясь, в частности, созданных в парламентах двух стран групп дружбы, председатель Совета Республики сказал, что в них сконцентрирован огромный потенциал для обеспечения нормативно-правового и парламентского сопровождения проектов, которые инициируют главы государств и в которых заинтересовано бизнес-сообщество.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин в свою очередь подчеркнул, что прибывшие на встречу дипломаты специально прилетели для этого из Пекина. Все они были и остаются добрыми друзьями Беларуси.

В тот же день состоялась встреча Мясниковича и с китайским журналистами, в ходе которой спикер обратил внимание на активное взаимодействие двух стран на международной арене. Развитие сотрудничества с Китаем он назвал "ключевым приоритетом внешней политики" своей страны.

Обе страны, по его словам, выступают за формирование многополярного мира, невмешательство во внутренние дела других государств, разрешение международных конфликтов и споров мирным путем.

"В непростой геополитической обстановке Беларусь знают и уважают как форпост мира, спокойствия, стабильности. Страна выступает инициатором недопущения торговли людьми, терроризма, военных методов решения межгосударственных проблем", — обратил внимание Мясникович.

Минск и Пекин активно взаимодействуют в международных организациях — ООН , ШОС, Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, напомнил парламентарий.

"Наши отношения основаны на принципах взаимного уважения, равенства и характеризуются активным политическим диалогом, эффективным развитием торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, гуманитарных связей", — подчеркнул Мясникович.