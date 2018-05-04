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В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров из Литвы
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В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров из Литвы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции трех сталкеров из Вильнюса, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Предварительно договорившись между собой, жители Вильнюса въехали на территорию Украины в установленном порядке через автомобильный пункт пропуска и проникли на территорию чернобыльской зоны, где и были задержаны правоохранителями", — говорится в сообщении.
Задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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