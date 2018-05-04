Египет может отправить войска в Сирию

В МИД Египта подтвердили возможность отправки арабских войск в Сирию

Предложение отправить объединённый воинский контингент ряда арабских стран в Сирию обсуждается на официальном уровне, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, передаёт РИА «Новости»

«Идея замены одних сил на другие, возможно, арабские, реалистична. Это предложение не только упоминается в СМИ, но и рассматривается на переговорах официальных представителей государств», — отметил Шукри, которого цитирует также египетская газета «Аль-Ахрам».

Министр подчеркнул, что это предложение обсуждается в рамках усилий по урегулированию кризиса в Сирии и стабилизации обстановки в регионе.

Эту идею уже поддержал глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, после чего предложил подумать над аналогичным предложением властям Катара.