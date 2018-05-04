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Египет может отправить войска в Сирию
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В МИД Египта подтвердили возможность отправки арабских войск в Сирию 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Предложение отправить объединённый воинский контингент ряда арабских стран в Сирию обсуждается на официальном уровне, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, передаёт РИА «Новости».
«Идея замены одних сил на другие, возможно, арабские, реалистична. Это предложение не только упоминается в СМИ, но и рассматривается на переговорах официальных представителей государств», — отметил Шукри, которого цитирует также египетская газета «Аль-Ахрам».
Министр подчеркнул, что это предложение обсуждается в рамках усилий по урегулированию кризиса в Сирии и стабилизации обстановки в регионе.
В середине апреля газета Wall Street Journal написала, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает заменить военный контингент Соединённых Штатов в Сирии на военнослужащих из арабских стран.
Эту идею уже поддержал глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, после чего предложил подумать над аналогичным предложением властям Катара.
При этом в российском МИД выразили сомнение в том, что Вашингтон в реальности заинтересован в скорейшем выводе воинских формирований из Сирии. Замглавы ведомства Олег Сыромолотов, в частности, напомнил об опыте Афганистана и словах главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который сообщил, что США намерены сохранить военное присутствие в арабской республике для борьбы с запрещённым в России террористическим формированием «Исламское государство».
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