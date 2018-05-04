В Киеве предложили санкции против издателей из России

В Киеве предложили ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России

Госкомтелерадио Украины предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что такие меры Госкомтелерадио предлагает «с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) юридических лиц России, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания», — заявили в комитете.

По данным пресс-службы, по результатам мониторинга с 2015 по 2018 годы был составлен перечень книжных изданий «содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».

В перечень внесены 172 издания, которые выпущены 35 издательствами.

Инициатива вначале будет вынесена на рассмотрение правительства Украины

Ранее власти Украины запретили ввоз 18 книг из России на территорию страны.