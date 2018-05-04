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В Киеве предложили санкции против издателей из России
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В Киеве предложили ввести санкции против «антиукраинских» издателей из России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госкомтелерадио Украины предложило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу о применении санкций к российским издателям, распространяющим «антиукраинскую» продукцию. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что такие меры Госкомтелерадио предлагает «с целью защиты национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины».
«Госкомтелерадио предлагает вынести на рассмотрение СНБО предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) юридических лиц России, которые продуцируют и распространяют на территории Украины издательскую продукцию антиукраинского содержания», — заявили в комитете.
По данным пресс-службы, по результатам мониторинга с 2015 по 2018 годы был составлен перечень книжных изданий «содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека».
В перечень внесены 172 издания, которые выпущены 35 издательствами.
Инициатива вначале будет вынесена на рассмотрение правительства Украины.
Ранее власти Украины запретили ввоз 18 книг из России на территорию страны.
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