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Американский беспилотник провел разведку над Донбассом
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Американский беспилотник провел разведку над Донбассом 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
В небе над Донбассом заметили американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.
По данным сервиса, беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.
Ранее стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk также был замечен в небе над Донбассом. Самолет при этом держал курс в сторону Ростовской области. На протяжении последних месяцев полеты американских самолетов-разведчиков у рубежей Российской Федерации значительно участились.
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