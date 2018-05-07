Американский беспилотник провел разведку над Донбассом 

В небе над Донбассом заметили американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4B. Об этом сообщает сервис слежения за полетами ItaMilRadar.
По данным сервиса, беспилотник с бортовым номером 10-2043 взлетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии еще ночью и в районе двух часов дня находился над Донбассом в районе Славянска.
Ранее стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk также был замечен в небе над Донбассом. Самолет при этом держал курс в сторону Ростовской области. На протяжении последних месяцев полеты американских самолетов-разведчиков у рубежей Российской Федерации значительно участились.