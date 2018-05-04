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Литва переименовала Грузию
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Литва начала называть Грузию 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Отныне официальным названием Грузии в Литве стало "Сакартвело" (Sakartvelo), написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.
"В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски это Сакартвело", — написал Линкевичус по-английски.
Далее министр добавил уже на грузинском языке: "Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!"
Как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.
"Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни", — заявила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.
"Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы", — подчеркнула она.
Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.
Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны также используется латинское слово "Георгия".
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