Литва переименовала Грузию

Литва начала называть Грузию

Отныне официальным названием Грузии Литве стало "Сакартвело" (Sakartvelo), написал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем микроблоге в Twitter.

"В преддверии столетия независимости Грузии принято официальное решение — с этого времени по-литовски это Сакартвело", — написал Линкевичус по-английски.

Далее министр добавил уже на грузинском языке: "Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!"

Как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

"Мы уверены, что граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни", — заявила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе.

"Учитывая всю важность данного факта, мы с полной ответственностью можем назвать сегодняшний день днем дружбы Грузии и Литвы", — подчеркнула она.

Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии.

Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны также используется латинское слово "Георгия".