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Назван основной соперник Эрдогана
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Назван основной соперник Эрдогана 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Основная оппозиционная партия Турции Народно-республиканская партия (НРП) объявила о выдвижении кандидата Мухаррема Индже на пост главы государства. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.
«Я буду президентом 80 миллионов человек, придерживающихся правых и левых взглядов, алевитов и суннитов, турок и курдов. Я буду беспристрастным президентом (…) 24 июня мы начнем писать историю», — заявил политик.
За день до этого правящая Партия справедливости и развития выдвинула в качестве кандидата в президенты турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Его также поддержала Партия националистического движения.
53-летний Мухаррем Индже придерживается светских взглядов, он также известен как яростный критик Эрдогана. Мужчина — депутат парламента от провинции Ялова. На последнем съезде НРП в феврале этого года он был основным соперником нынешнего лидера партии Кемаля Кылычдароглу на пост председателя НРП. До прихода в политику работал учителем физики.
Досрочные выборы президента пройдут 24 июня. В этот же день в стране состоятся выборы в парламент. По словам Эрдогана, досрочное голосование необходимо для скорейшего перехода на президентскую форму правления.
Помимо Индже и Эрдогана в выборах примут участие Мерал Акшенер — лидер созданной в декабре прошлого года Хорошей партии — и Темель Карамоллаоглу из консервативной Партии счастья. Прокурдская Демократическая партия народов пообещала выдвинуть своего главу Селяхаттина Демирташа. Он находится под стражей по подозрению в связях с Рабочей партией Курдистана, которую Анкара считает террористической.
Оппозиция, не сумев выдвинуть единого кандидата в президенты, тем не менее не теряет надежду добиться успеха на парламентских выборах. В ближайшие дни НРП, Хорошая партия, Партия счастья и Демократическая партия планируют объединиться в избирательный блок. Их главная цель — позволить всем четырем силам пройти в меджлис.
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