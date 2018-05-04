Ещё
На Украине назвали самые высокооплачиваемые профессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказалась от союзов с Китаем
Россия отказалась от союзов с Китаем

На Украине назвали самые высокооплачиваемые профессии 

RT на русском 57 минут назад
Фото: Reuters
В Государственной службе статистики Украины (Госстат) заявили, что самую высокую зарплату (31,7 тыс. гривен) в марте 2018 года получали работники авиационной сферы.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Госстата.
На втором месте оказались профессии финансовой и страховой деятельности — 17,65 тыс. гривен.
Третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает IT-отрасль, работники которой получали в среднем 13,81 тыс. гривен.
Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих лётного состава Вооружённых сил Украины.
RT на русском: последние новости
СМИ: Украина направила в ICAO жалобу на Росавиацию Далай-лама: Россия — очень важное государство Суд обязал бывшего молдавского министра извиниться за русофобские заявления
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море237
Москвич посадил во дворе розы и пожалел174
Москву ждет «второе пришествие»33
«За что они боролись, на то и напоролись»30
Россия отказалась от союзов с Китаем35
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
01:08
Семья усатой «крестницы» Памелы Андерсон попала на видео
Общество
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:30
Центр Кудрина предложил ввести новый пост
Политика
01:09
«За что они боролись, на то и напоролись»
Политика Статьи
00:35
Квартира Парфенова насмешила Лебедева
Шоу-бизнес
03:17
Россия отказалась от союзов с Китаем
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение