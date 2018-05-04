Украина сократит число блокпостов в Донбассе

В результате перехода Украины к операции объединенных сил (ООС) против Донбасса количество блокпостов на линии разграничения уменьшится.

Украинские власти сократят количество блокпостов на территории Донбасса в рамках «Операции объединенных сил» (ООС), заявил глава Донецкой области Павел Жебровский в ходе встречи с японским послом на Украине Шегеки Суми. Об этом пишет УНИАН

Новый формат военных действий не отразится на жителях Донбасса. Однако проживающим рядом с линией фронта, необходима будет регистрация по месту жительства для свободных перемещений в пределах территории Украины. Остальным понадобится оформить специальный пропуск.

«Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС», — отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

С 30 апреля Киев сменил формат АТО на ООС в соответствии с принятым ранее законом, по словам Порошенко, «о военном положении, репрессивных мерах и переходе от антитеррористической к военной операции». Новый формат позволит солдатам действовать по законам военного времени без объявления войны. Они смогут проверять граждан, изымать транспорт и жилые помещения, а также вводить военные трибуналы.