Сеул опроверг слухи о сокращении числа военных США

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Южная Корея опровергла слухи о сокращении численности американских военных 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Российская Газета
Южная Корея не подтвердила информацию американских СМИ о том, что Вашингтон изучает возможность сокращения численности военнослужащих США, дислоцированных на Корейском полуострове, сообщает в пятницу агентство Ренхап.
Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны страны рассмотреть возможность сокращения дислоцированного в Южной Корее американского военного контингента.
"Один из высокопоставленных представителей в Совете национальной безопасности Белого дома заявил, что сообщения абсолютно не соответствуют действительности", — цитирует агентство пресс-секретаря южнокорейского президента Юн Ён Чхана.
Кроме этого, агентство также получило по электронной почте комментарий представителя Пентагона, в котором утверждалось, что "миссия в Южной Корее останется прежней, а расстановка сил не изменится".
Официальной реакции со стороны министерства обороны Южной Кореи пока нет.
В настоящее время в Южной Корее дислоцированы 28 тысяч американских военнослужащих.
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