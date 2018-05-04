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Украина пожаловалась на Росавиацию
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Украина пожаловалась на Росавиацию 

РИА Новости 1 час назад
Госавиаслужба Украины направила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) жалобу на Росавиацию, пишет "Коммерсант".
Сообщается, что недовольство Киева вызвало то, что российская сторона выдавала разрешения на полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 "Руслан" без привлечения украинского концерна-разработчика "Антонов".
Авиавласти Украины ссылаются на практику времен СССР, когда участие конструкторского бюро в процедурах продления летной годности было обязательным. По мнению Киева, Москва создает "опасный прецедент, несущий угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре" стран, где работают самолеты "Ан", уточняет СМИ.
В середине прошлого года в России числилось около 400 судов КБ "Антонов". Самыми распространенными, по данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), были Ан-24 и Ан-26. Всего — 236 машин.
Держателем сертификата типа "Анов" выступает ГП "Антонов". Производитель обязан поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в производстве, эксплуатации и ремонте. Но авиационное сотрудничество Москвы и Киева резко осложнилось после воссоединения России и Крыма, и продление летной годности самолетов стало одним из спорных вопросов.
"Антонов" выступал против передачи этих функций. В Киеве настаивают, что это противоречит стандартам ICAO, правилам и нормам ЕС, США, Украины и России. ТУкраинская сторона угрожает снять с себя ответственность за безопасность самолетов на международных линиях.
Тем не менее, прошлым летом Росавиация выдала ГосНИИГА сертификат разработчика и сертификат на изменение типовой конструкции Ан-24/26. Те же полномочия по "Русланам" получила немецкая AMTES GmbH (входит в группу "Волга-Днепр", владеющую 12 "Русланами").
В Росавиации газете пояснили, что в начале апреля глава ведомства Александр Нерадько направил письмо президенту "Антонова" Александру Кривоконю, назвав принятые решения "вынужденными". Росавиация считает, что "Антонов" предъявлял к эксплуатантам РФ "необоснованные требования" по предоставлению сертификатов конечного пользователя, хотя они по стандартам ICAO не имеют отношения к выполнению обязанностей разработчика.
Кроме того, "Антонов" "необоснованно завышал" стоимость своих услуг.
Компании, получившие полномочия от Росавиации, "доказали компетентность, а иностранные авиавласти уведомлены о сертификации AMTES GmbH как разработчика модификации самолета типа Ан-124-100", говорилось в письме Нерадько. При этом сертификация затронет только самолеты, зарегистрированные в РФ.
В качестве компромисса Росавиация предлагала "Антонову" сертифицировать эти организации как разработчиков модификаций Ан-24/26/72 и Ан-124-100, а статус концерна как разработчика типовой конструкции оставить неизменным. Ответом на эти предложения и стала жалоба в ICAO.
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