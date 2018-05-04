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В ЛНР заявили о гибели военнослужащего при обстреле
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В ЛНР заявили о гибели военнослужащего Народной милиции при обстреле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции погиб за минувшие сутки в результате обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В 23.15 3 мая в результате обстрела со стороны ВСУ по позициям Народной милиции ЛНР из миномета калибром 120 миллиметров с направления Луганское в направлении Калиновка один военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью", — сообщили в пресс-службе.
Всего, по данным ведомства, за прошедшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Нижнее Лозовое, Калиновка, Санжаровка и жилые массивы в Донецком и Голубовском. Всего по территории республики были выпущены более 130 снарядов.
"В поселке Донецкий поврежден жилой дом. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — добавили в пресс-службе.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
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