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Дипломат попался за подглядыванием в туалете
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Новозеландский дипломат в США попался за подглядыванием в туалете 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
Военного атташе Новой Зеландии в США обвинили в установке скрытой камеры в общем туалете посольства в Вашингтоне. Об этом пишет газета New Zealand Herald.
Скрытую камеру обнаружили в июле 2017 года в вентиляционном отверстии. Съемка велась на протяжении нескольких месяцев.
В ходе проверки, проведенной специально прибывшими новозеландскими полицейскими, выяснилось, что за этим стоит 58-летний коммодор ВМС Альфред Китинг, высший военный представитель государства в США. Ушедший на тот момент в отставку, он вернулся на родину, и на его домашнем компьютере следователи обнаружили специальное программное обеспечение, которое и позволило доказать его связь с инцидентом.
20 апреля в американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру. Устройство спрятали под пеленальным столиком, примотав изолентой. В накопителе камеры хранилась видеозапись продолжительностью несколько часов.
В декабре 2017 года депутат думы Красноуфимска Свердловской области Андрей Мерзляков, обвиненный в установке видеокамеры в женском туалете, раскаялся в содеянном. Уголовное дело в отношении него было прекращено. СМИ писали, что таким образом Мерзляков, по его словам, «пытался вычислить шпиона».
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