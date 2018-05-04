Историк обвинила Запад в нынешней политике РФ

Определяющую роль в формировании политики Владимира Путина сыграло пренебрежительное отношение Запада к России в 90-е годы, в том числе бомбардировка Белграда силами НАТО . Об этом в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung заявила французский историк Элен Каррер д'Анкосс.

По ее словам, в конце прошлого века Россия находилась в хаосе, и страны Запада пользовались этим, игнорируя ее позицию по международным вопросам.

"Россия унаследовала постоянное место СССР в Совете Безопасности ООН. Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина Они хотели показать России, насколько им было это неважно. Позже он стал премьер-министром, а затем президентом. Его цель была проста: с Россией больше никогда не должны так обращаться", — считает Каррер д'Анкосс.

По мнению историка, Путин воспринимают Россию как великую державу. После прихода к власти его главной задачей стало предотвращение распада страны и построение сильного централизованного государства, что ему в итоге удалось, считает она.

Карре Д'Анкосс отмечает, что пытается оценивать Путина по справедливости.

"Он, конечно же, не славный малый, иначе не смог бы так долго оставаться у власти. Но он любит свою страну и делает, что считает правильным, чтобы сохранить ее единство и защитить ее", — заявила она.

Говоря о возросшей напряженности в отношения России и Запада, Карре Д'Анкосс подчеркнула необходимость переговоров и поиска компромиссов.

"Путин — рациональный человек, с ним можно говорить. Санкции Западу ничего не дают, скорее напротив: мы теряем партнера, который может быть полезен в решении других вопросов", — уверена она.

При этом антироссийские санкции, говорит Каррер д'Анкосс, подталкивают Москву к реформам, в результате чего страна может выйти из кризиса с более сильной экономикой.