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Начался вывод боевиков из южного пригорода Дамаска
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В Сирии начался вывод боевиков из южного пригорода Дамаска 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии открыли временный гуманитарный коридор для вывода боевиков и членов их семей в районе Мухайям-эль-Ярмук.
Боевики начали покидать южные пригороды Дамаска. Об открытии временного гуманитарного коридора для вывода экстремистов сообщили в российском Центре по примирению сторон.
Также там подчеркнули, что есть договоренность о выходе боевиков и членов их семей сразу из нескольких поселений к югу от сирийской столицы — это очередной шаг на пути к полному перемирию в Дамаске.
«В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», — сказал начальник центра генерал-майора Юрий Евтушенко.
В начале мая российские военные очистили от экстремистов Восточную Гуту. Оттуда вывели больше 40 тысяч человек. Гуманитарная операция длилась больше недели. Сейчас анклав полностью под контролем сирийских властей. В свои дома уже возвращаются мирные жители.
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