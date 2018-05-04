В Сирии начался вывод боевиков из южного пригорода Дамаска

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии открыли временный гуманитарный коридор для вывода боевиков и членов их семей в районе Мухайям-эль-Ярмук.

Боевики начали покидать южные пригороды Дамаска . Об открытии временного гуманитарного коридора для вывода экстремистов сообщили в российском Центре по примирению сторон.

Также там подчеркнули, что есть договоренность о выходе боевиков и членов их семей сразу из нескольких поселений к югу от сирийской столицы — это очередной шаг на пути к полному перемирию в Дамаске.

«В рамках ранее достигнутых договоренностей Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции с соблюдением мер безопасности начат вывод боевиков и членов их семей из населенных пунктов Ялда, Бабила и Бейт-Сахм района Мухайям-эль-Ярмук», — сказал начальник центра генерал-майора Юрий Евтушенко.

В начале мая российские военные очистили от экстремистов Восточную Гуту. Оттуда вывели больше 40 тысяч человек. Гуманитарная операция длилась больше недели. Сейчас анклав полностью под контролем сирийских властей. В свои дома уже возвращаются мирные жители.