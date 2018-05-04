Ещё
Меркель и Макрон встретятся с Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин ФРГ: Меркель, Макрон и Порошенко могут встретиться 10 мая в Германии 

ТАСС 58 минут назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, французский лидер Эмманюэль Макрон, а также президент Украины Петр Порошенко могут встретиться в четверг, 10 мая в немецком городе Ахен.
Об этом на брифинге в Берлине в пятницу заявила представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц.
Она сказала, что в Ахене 10 мая состоится церемония вручения Макрону Международной премии имени Карла Великого за 2018 год. Он удостоился ее "за видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью". Как сказала Фиц, Меркель выступит на вручении с торжественной речью.
Фиц напомнила, что в качестве одного из гостей церемонии значится Порошенко, и что Меркель ранее сама не исключала проведения "короткой трехсторонней встречи на полях" мероприятия.
"По состоянию на текущий момент мы полагаем, что такая встреча будет", — отметила представитель кабмина.
По ее словам, если переговоры состоятся, то "стороны обменяются мнениями по ситуации на Украине". Причем, как ранее говорила канцлер, это будет "не нормандский формат, потому что он состоит из четырех человек". Фиц отметила, что пресс-конференции по итогам короткой встречи не запланировано.
ТАСС: последние новости
"Ъ": Украина привлекла ИКАО к спору с Россией вокруг самолетов "Ан" Reuters: в Швеции не будут вручать Нобелевскую премию по литературе в 2018 году Молдавский суд заставил бывшего министра извиниться за оскорбления в адрес русских
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от союзов с Китаем360
Найдено тело писателя Сергея Сакина23
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову149
«За что они боролись, на то и напоролись»133
Пока вы спали: Россия сеет хаос в Черном море290
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:51
Дудь и Собчак поиздевались над интервью Машкова
Общество
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:28
Украинец опозорился на «Евровидении», забыл мову
Шоу-бизнес
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:23
Кремль высказался о «Новичке» из Чехии
Политика Европа
04:10
В МИД РФ высказались по эффекту от «дела Скрипалей»
Политика Европа
01:49
Дерзкие налётчики орудовали в метро Москвы
Происшествия Криминал
02:51
Су-57 и «Кинжал» впервые пролетели над Москвой
Армия Войска
01:16
Найдено тело писателя Сергея Сакина
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение