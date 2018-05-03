Побег россиян в США, новый налог и другие события дня

Главные события четверга

В России могут ввести новый налог

В России могут ввести налог на профессиональный доход. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина.

Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе

Россия досматривает все суда, следующие в Мариуполь через Азовское море, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии

Пилоты «до последних минут» пытались спасти истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Полномочия Медведева передадут Кудрину

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения экс-министра финансов Алексея Кудрина на «важный» пост для восстановления отношений с Западом. Об этом пишет Financial Times

Украина ополчилась на Дерипаску

Российский бизнесмен Олег Дерипаска включен в санкционный список украинского Совета национальной безопасности (СНБО), сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к правительству Украины

В Германии началось строительство «Северного потока — 2»

Россияне побили рекорд бегства в США

Число россиян, желающих получить убежище в США, достигло рекордных 2664 человек в 2017 году. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Долги не пускают футбольную Россию в Европу

Аутсайдер чемпионата России «Тосно» и команда из второго по силе дивизиона страны «Авангард» пробились в финал Кубка России, победитель которого напрямую попадает в один из самых престижных футбольных турниров — Лигу Европы. Однако триумфатора Кубка могут не пустить в ЛЕ из-за несоответствия критериям УЕФА — задержек зарплаты и плохого стадиона. Гендиректоров «Тосно» назвал имеющиеся проблемы клуба «пустяками», а руководство «Авангарда» заявило, что надеется принять Лигу Европы на своей 11-тысячной арене.

Еще один мессенджер заблокируют в России

Приложению Viber может грозить блокировка в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров

18-летняя регбистка погибла во время матча

Фото: federugby.it

18-летняя итальянская спортсменка Ребекка Бралья погибла в результате травмы, полученной во время матча по регби. Об этом сообщает Рамблер.

“Нобель” испортил секс-скандал