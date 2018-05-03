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Побег россиян в США, новый налог и другие события дня
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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

В России могут ввести новый налог

В России могут ввести налог на профессиональный доход. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Илью Трунина.
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Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе

Россия досматривает все суда, следующие в Мариуполь через Азовское море, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии

Пилоты «до последних минут» пытались спасти истребитель Су-30СМ, потерпевший крушение в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
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Полномочия Медведева передадут Кудрину

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность назначения экс-министра финансов Алексея Кудрина на «важный» пост для восстановления отношений с Западом. Об этом пишет Financial Times.
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Украина ополчилась на Дерипаску

Российский бизнесмен Олег Дерипаска включен в санкционный список украинского Совета национальной безопасности (СНБО), сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к правительству Украины.
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В Германии началось строительство «Северного потока — 2»

В городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания начались работы по строительству немецкого участка «Северного потока — 2», передаёт Deutsche Welle со ссылкой на DPA.
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Россияне побили рекорд бегства в США

Число россиян, желающих получить убежище в США, достигло рекордных 2664 человек в 2017 году. Об этом сообщает «Радио Свобода».
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Долги не пускают футбольную Россию в Европу

Аутсайдер чемпионата России «Тосно» и команда из второго по силе дивизиона страны «Авангард» пробились в финал Кубка России, победитель которого напрямую попадает в один из самых престижных футбольных турниров — Лигу Европы. Однако триумфатора Кубка могут не пустить в ЛЕ из-за несоответствия критериям УЕФА — задержек зарплаты и плохого стадиона. Гендиректоров «Тосно» назвал имеющиеся проблемы клуба «пустяками», а руководство «Авангарда» заявило, что надеется принять Лигу Европы на своей 11-тысячной арене.
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Еще один мессенджер заблокируют в России

Приложению Viber может грозить блокировка в России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.
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18-летняя регбистка погибла во время матча

Фото: federugby.it
18-летняя итальянская спортсменка Ребекка Бралья погибла в результате травмы, полученной во время матча по регби. Об этом сообщает Рамблер.
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“Нобель” испортил секс-скандал

Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, может отложить награду в этом году после сексуального скандала, сообщает CNN.
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