Тактика Пашиняна, или как за месяц стать премьером

Правящая партия Армении поддержит оппозиционера Никола Пашиняна на выборах премьера, назначенных на 8 мая. Об этом заявил глава фракции республиканцев Ваграм Багдасарян . Еще два дня назад, 1 мая, фракция практически в полном составе проголосовала против, но Пашинян вновь вывел людей на улицы, и протест получил новый виток. Армянская оппозиция 2 мая громко праздновала очередную победу, но эксперты говорят, что подводить итоги еще рано.

Армяне митингуют чуть меньше месяца — и отмечают победу за победой. Изначально оппозицию возмутило избрание премьер-министром страны бывшего президента республики Сержа Саргсяна . Он был единственным безальтернативным кандидатом на этот пост. Начались протесты.

Саргсян, к удивлению многих, ушел, а люди с улиц — нет. Им не понравилось, что власть осталась за партией Саргсяна — за республиканцами. Тогда лидер оппозиции Никол Пашинян заявил о своих премьерских амбициях и призвал демонстрантов не расходиться по домам. Оппозиционеры потребовали, чтобы республиканцы вообще не выставляли своего кандидата на выборы. Партия власти согласилась.

Затем сторонники Пашиняна захотели, чтобы республиканцы не препятствовали избранию их лидера на пост премьер-министра. Республиканцы согласились. Они не стали мешать, но и за Пашиняна голосовать не стали. В итоге 1 мая нужного количества голосов он не набрал — и решил поднять ставки.

Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги. В среду, 2 мая, транспортный коллапс распространился чуть ли не на всю Армению — по крайней мере, так говорят местные журналисты. Людям приходилось даже в аэропорт идти пешком по 10-15 километров.

Результат — партия власти согласилась продержать Пашиняна на выборах 8 мая. Народ ликовал, рассказывает независимый журналист из Еревана Аршалуйс Мгдесян:

Аршалуйс Мгдесян независимый журналист из Еревана «Народ начал праздновать, это был как бы второй акт того, что мы видели первый раз, когда Серж Саргсян подал в отставку. Сейчас, можно сказать, люди восприняли эту новость почти с тем же ликованием. Конечно, было очень большое давление на власть. Спад активности, конечно же, будет, но, если они почувствуют, что власти намерены таким образом выиграть время, а потом организовать новый бойкот Николу Пашиняну, тогда акции возобновятся».

Впрочем, есть версия, согласно которой Пашинян и республиканцы договорились — и, возможно, очень давно, говорит армянский политолог Сергей Шакарян:

Сергей Шакарян политолог «В парламенте был Серж Саргсян лично, он о чем-то говорил с депутатами от Республиканской партии . Экс-депутат парламента Армен Мартиросян в 2017 году, буквально год назад, открыто, публично обвинял власти и Никола Пашиняна в сговоре. Всем, видимо, выгодно. По какой-то формуле, по какой-то логике это выгодно Сержу Саргсяну, это выгодно правящей верхушке, всем внутренним фракциям Республиканской партии и Пашиняну».

Дословно республиканцы пообещали, что на выборах 8 мая поддержат кандидата, за которого проголосует треть депутатов. Треть голосов у Пашиняна точно есть. Однако сам он еще до получения гарантий поддержки парламента заявлял, что вопрос о его повторном выдвижении на пост премьера пока не решен. По словам политолога из Армении Гранта Микаэляна, это не говорит о желании или нежелании Пашиняна возглавить страну — в этом плане он уже давно определился. Вопрос в том, каким именно способом Пашинян будет добиваться власти, говорит Микаэлян:

— Возможно, его цель — роспуск этого парламента. Это может произойти в случае, если не состоится голосование или ни одна кандидатура не будет принята на голосовании 8 мая. Возможно, будет такая стратегия, и из-за этого он не примет участие. Речь идет даже не о стратегии, а о тактике.

— Если Никол Пашинян все-таки будет выдвигаться повторно, получит обещанную ему поддержку Республиканской партии, других парламентских фракций, оппозиция одержит, таким образом, безоговорочную победу, и люди уйдут с улиц?

— Нельзя быть до конца уверенными в этом.

Очевидно, что временным премьерством амбиции Пашиняна не ограниваются. В перспективе ему нужно собрать парламентское большинство. Сложно представить, что для достижения цели он больше не будет использовать инструмент, который несколько раз доказал свою эффективность, практически приведя его к власти меньше чем за месяц.

К слову, то, что Пашинян был и пока остается таким же безальтернативным кандидатом на выборах, как и ушедший в отставку Саргсян, армянский электорат не смущает. Как говорят местные политологи, это черта армянской политической культуры последних лет. Но не стоит забывать и о том, что на улицы людей вывела не только, а может быть, и не столько нелюбовь к Саргсяну. Причина — это, прежде всего, проблемы в экономике страны, а такие вопросы решаются не быстро и точно не на площадях.