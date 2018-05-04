Украинские радикалы анонсировали акцию на Крымском мосту

Украинская общественная организация «Добровольческое движение ОУН» хочет разместить на Крымском мосту баннер со словам «Смерть России!» или «Крым — Украина». Об этом «Обозревателю» рассказал ее глава Николай Коханивский

«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат», — заявил он.

По словам руководителя «ДДОУН», Россия — это «сатанинское образование», на месте которого должны появиться несколько разных государств, например, страны Башкирия и Татарстан, а также республики Урал и Сибирь.

При этом Коханивский отметил, что не намерен рассказывать обо всех «мерах» возглавляемой им организации против России, но подчеркнул, что пройдут они на территории «противника» и «в нашем временно оккупированном Крыму».