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Украинские радикалы анонсировали акцию на Крымском мосту
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Украинские радикалы анонсировали акцию на Крымском мосту 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Украинская общественная организация «Добровольческое движение ОУН» хочет разместить на Крымском мосту баннер со словам «Смерть России!» или «Крым — Украина». Об этом «Обозревателю» рассказал ее глава Николай Коханивский.
«Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат», — заявил он.
По словам руководителя «ДДОУН», Россия — это «сатанинское образование», на месте которого должны появиться несколько разных государств, например, страны Башкирия и Татарстан, а также республики Урал и Сибирь.
При этом Коханивский отметил, что не намерен рассказывать обо всех «мерах» возглавляемой им организации против России, но подчеркнул, что пройдут они на территории «противника» и «в нашем временно оккупированном Крыму».
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