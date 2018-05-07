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На Украине рассказали о планах на Крымский мост
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На Украине рассказали о планах на Крымский мост 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Украинцы будут пользоваться Крымским мостом после "возвращения" полуострова Киеву, такое мнение высказал в эфире "5 канала" украинский и российский журналист Матвей Ганапольский.
"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — сказал журналист.
Ганапольский отметил, что не видит проблем в появлении моста, поскольку он строился за счет России. " Пусть (строят — ред.) не за наш счет, а за их", — добавил ведущий.
На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, Ислямов предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.
Матвей Ганапольский — ведущий радиостанции "Эхо Москвы", в 2014 году переехал в Киев и получил гражданство Украины.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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