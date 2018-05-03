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Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД страны
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Богданов обсудил ситуацию в Ливии с главой МИД страны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов на встрече с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявил о поддержке российской стороной усилий по выходу Ливии из затянувшегося кризиса, сообщает МИД РФ.
Богданов встретился с главой МИД ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой в четверг.
"В ходе беседы основное внимание было сфокусировано на развитии ситуации в Ливии, с акцентом на необходимость консолидации международных усилий под эгидой ООН в интересах скорейшего урегулирования конфликтной ситуации в этой стране", — говорится в опубликованном на сайте МИД сообщении.
Российская сторона подтвердила приверженность независимости и территориальной целостности Ливии, "а также поддержку налаживанию устойчивого общенационального диалога в целях вывода страны из затянувшегося кризиса в контактах с представителями различных ливийских политических сил", сообщает внешнеполитическое ведомство. Богданов и Сияла также обсудили двустороннее многопрофильное сотрудничество стран.
После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
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