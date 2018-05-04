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Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания СБУ
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Сторонники Саакашвили устроили митинг возле здания СБУ в Киеве 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Сторонники бывшего президента Грузии, лидера украинской партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили устроили митинг возле здания Службы безопасности Украины в центре Киева. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
В акции принимают участие около 50—70 лиц. Участники митинга принесли плакаты с надписями «Стоп политическим репрессиям» и «СБУ, руки прочь от „Руха новых сил“.
Они требует прекратить обыски и задержания представителей партии Саакашвили.
»Более 150 обысков провели по всей Украине в центрах «Руха новых сил», — сказал один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в ходе митинга.
По его словам, обыски не принесли результатов.
Ранее в Киеве сторонники Саакашвили потребовали импичмента президента Украины Петра Порошенко.
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