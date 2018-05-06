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От Украины потребовали объяснений по делу Манафорта
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В Сенате США потребовали от Украины объяснений по делу Манафорта 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Три сенатора США обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой разъяснить информацию о блокировании расследования относительно бывшего главы избирательного штаба американского лидера Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщается в письме опубликованном на сайте Сената.
"Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера. Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича", — говорится в письме.
Ранее The New York Times сообщило, что на Украине заморозили расследование четырех дел, связанных с Манафортом.
По данным издания, украинские чиновники заблокировали расследование, потому что боятся потерять поддержку президента США.
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