Песков заявил о дружбе между Россией и Арменией «в любом случае»

Кремль надеется на сохранение добрых отношений между Россией Арменией , а также на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации в республике. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс‐секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

До сих пор надеемся, что все действия в Армении будут проходить в процессуальных и конституционных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям поскорее урегулировать ситуацию. Надеемся, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные отношения будут оставаться константой как для нашей внешней политики, так и для Еревана

«События развиваются в конституционном поле. Идет голосование, мы пока не знаем, чем оно закончится, кто получит большую поддержку, кто меньшую», — заметил Песков. «Поэтому я говорю — в любом случае», — заключил он.