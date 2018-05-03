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Песков заявил о дружбе между Россией и Арменией «в любом случае»
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Песков заявил о дружбе между Россией и Арменией «в любом случае» 

360tv.ru 2 часа назад
Кремль надеется на сохранение добрых отношений между Россией и Арменией, а также на скорейшее урегулирование внутриполитической ситуации в республике. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс‐секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.
До сих пор надеемся, что все действия в Армении будут проходить в процессуальных и конституционных рамках. Мы желаем нашим армянским друзьям поскорее урегулировать ситуацию. Надеемся, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные отношения будут оставаться константой как для нашей внешней политики, так и для Еревана
Дмитрий Песков.
«События развиваются в конституционном поле. Идет голосование, мы пока не знаем, чем оно закончится, кто получит большую поддержку, кто меньшую», — заметил Песков. «Поэтому я говорю — в любом случае», — заключил он.
Выборы премьер-министра Армении состоятся на специальном заседании парламента страны 8 мая в 12:00. Никол Пашинян намерен снова выдвинуть свою-кандидатуру на этот пост.
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