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Вокалист System of a Down назвал революцию в Армении своей мечтой
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Вокалист System of a Down назвал революцию в Армении своей мечтой 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян после встречи с лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном в аэропорту Еревана назвал революцию в стране своей мечтой, передают «Новости-Армения».
"Время для нее пришло, так как поднялся весь народ. Мы две недели не спим — вся диаспора с вами. Это была моя мечта. Мы связываем большие надежды с Пашиняном", — сказал Танкян.
Он также назвал произошедшую революцию «красивой». Пашинян, в свою очередь, сказал, что первый раз лично встречается с музыкантом.
Ранее сообщалось, что Пашинян встретил вокалиста System of a Down в аэропорту.
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