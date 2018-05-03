Ещё
Умер старейший житель Норвегии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россияне побили рекорд бегства в США
Россияне побили рекорд бегства в США

Старейший житель Норвегии скончался в возрасте 108 лет 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Frode Hansen/VG
Старейший мужчина Норвегии Джордж Мелфорд Нюгорд скончался в возрасте 108 лет, сообщает норвежская газета VG.
108 лет долгожителю исполнилось 12 января, а 1 мая в доме престарелых на юго-востоке Норвегии он скончался, отмечает издание.
Джордж Нюгорд родился в США в штате Северная Дакота. Всю свою трудовую жизнь мужчина проработал столяром. В Норвегию он переехал вместе с женой, у которой были норвежские корни. Женщина скончалась 25 лет назад, и Нюгорд жил в своем доме один до тех пор, пока ему не исполнился 101 год. После перенесенного воспаления легких он был вынужден переехать в местный дом престарелых. Норвежским журналистам он не раз рассказывал, что не всегда вел здоровый образ жизни: начал курить в подростковом возрасте и бросил в 40 лет.
До этого самым старейшим жителем Норвегии был Карл В Фальк, он умер в июле 2016 в возрасте 109 лет.
РИА Новости: последние новости
В Армении назрела угроза с поставками продовольствия В Киеве заявили о переходе украинского силовика к ополченцам Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом в президенты на выборы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Макдоналдсе в центре Москвы нашли трупы83
Россия начала жесткий досмотр следующих на Украину судов265
Полномочия Медведева передадут Кудрину1022
Россияне побили рекорд бегства в США102
В Сирии разбился российский истребитель427
Видео
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:48
В центре Москвы произошла драка со стрельбой
Происшествия
01:26
Решившего проверить прокуратуру россиянина побили лопатой
Происшествия Криминал
00:40
«Нобель» испортил секс-скандал
В мире
00:26
Нефтяники отказываются от доллара
Экономика Статьи
03:45
Порошенко удивил новым меню силовиков
Украина Армия
00:46
Еще один мессенджер заблокируют в России
Интернет Наука и техника
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
00:38
МВД показало личные вещи Чикатило
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение