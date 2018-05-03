Умер старейший житель Норвегии

Старейший житель Норвегии скончался в возрасте 108 лет

Старейший мужчина Норвегии Джордж Мелфорд Нюгорд скончался в возрасте 108 лет, сообщает норвежская газета VG.

108 лет долгожителю исполнилось 12 января, а 1 мая в доме престарелых на юго-востоке Норвегии он скончался, отмечает издание.

Джордж Нюгорд родился в США в штате Северная Дакота. Всю свою трудовую жизнь мужчина проработал столяром. В Норвегию он переехал вместе с женой, у которой были норвежские корни. Женщина скончалась 25 лет назад, и Нюгорд жил в своем доме один до тех пор, пока ему не исполнился 101 год. После перенесенного воспаления легких он был вынужден переехать в местный дом престарелых. Норвежским журналистам он не раз рассказывал, что не всегда вел здоровый образ жизни: начал курить в подростковом возрасте и бросил в 40 лет.

До этого самым старейшим жителем Норвегии был Карл В Фальк, он умер в июле 2016 в возрасте 109 лет.