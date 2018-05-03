В Швеции и Финляндии прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына

"Это нереально, и я не думаю, что здесь (в Стокгольме) пройдёт эта встреча", — сказала Вальстрём, ее слова передает государственная телерадиокомпания YLE.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни считает, что встреча не состоится и в Хельсинки. «Вряд ли можно увидеть в Хельсинки (президента США Дональда ) Трампа и корейского лидера. Вместе с тем, напомню о словах президента Саули Ниинистё, Финляндия всегда готова предоставить возможность проведения подобной встречи», — отметил Сойни.

Улан-Батор. Ранее сообщалось, что Хельсинки рассматривается как место организации встречи лидеров США и Северной Кореи. В числе потенциального места их встречи также назывались Варшава Бангкок , Женева, Сингапур , Стокгольм, Осло, Прага

Как сообщал МИД Финляндии, 21 марта в стране прошли переговоры дипломатов США, КНДР и Южной Кореи.