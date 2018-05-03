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В Швеции и Финляндии прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына
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В Швеции и Финляндии прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына 

РИА Новости 43 минуты назад
ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и её коллега из Финляндии Тимо Сойни сомневаются в возможности проведения саммита США и Северной Кореи в своих странах. Таким мнением они поделились в ходе семинара в Стокгольме, посвященного столетию финско-шведской дипломатии.
"Это нереально, и я не думаю, что здесь (в Стокгольме) пройдёт эта встреча", — сказала Вальстрём, ее слова передает государственная телерадиокомпания YLE.
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни считает, что встреча не состоится и в Хельсинки. «Вряд ли можно увидеть в Хельсинки (президента США Дональда) Трампа и корейского лидера. Вместе с тем, напомню о словах президента Саули Ниинистё, Финляндия всегда готова предоставить возможность проведения подобной встречи», — отметил Сойни.
Ранее сообщалось, что Хельсинки рассматривается как место организации встречи лидеров США и Северной Кореи. В числе потенциального места их встречи также назывались Варшава, Бангкок, Женева, Сингапур, Стокгольм, Осло, Прага и Улан-Батор.
Как сообщал МИД Финляндии, 21 марта в стране прошли переговоры дипломатов США, КНДР и Южной Кореи.
Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который 27 апреля перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.
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