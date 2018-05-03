СМИ сообщили о подготовке новой провокации в Сирии

Американские спецслужбы готовят новую «химактаку» в Сирии

Спецслужбы США участвуют в подготовке новой провокации с «химатакой» в Сирии . Она готовится в районе нефтяного поля «Аль-Джафра» рядом с военной базой американцев в провинции Дейр-эз-Зор

Руководство операцией лежит на бывшем боевике ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация) по имени Мишан Идриз Аль Хамаш. Предположительно, подготовка к очередной «химатаке» началась 23 апреля.

«Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с сирийскими спецслужбами.

По данным агентства, для участия в постановочных съёмках «химатаки» в район «Аль-Джафра» привозят жителей западного берега Ефрата.

Кстати, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в подготовке боевиков для продолжения боевых действий в Сирии. По его словам, американцы занимаются этим на территории вокруг Ат-Танфа и в лагере беженцев Эр-Рукбан.