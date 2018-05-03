Американские спецслужбы готовят новую «химактаку» в Сирии 

Спецслужбы США участвуют в подготовке новой провокации с «химатакой» в Сирии. Она готовится в районе нефтяного поля «Аль-Джафра» рядом с военной базой американцев в провинции Дейр-эз-Зор.
Руководство операцией лежит на бывшем боевике ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация) по имени Мишан Идриз Аль Хамаш. Предположительно, подготовка к очередной «химатаке» началась 23 апреля.
«Целью мероприятия является проведение инсценировки химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, связанный с сирийскими спецслужбами.
По данным агентства, для участия в постановочных съёмках «химатаки» в район «Аль-Джафра» привозят жителей западного берега Ефрата.
Кстати, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в подготовке боевиков для продолжения боевых действий в Сирии. По его словам, американцы занимаются этим на территории вокруг Ат-Танфа и в лагере беженцев Эр-Рукбан.
«Подготовка боевиков там ведётся для того, чтобы они продолжали боевые действия вопреки договорённостям о прекращении огня», — цитирует министра "Интерфакс".