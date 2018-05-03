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КНДР привержена программе денуклеаризации, заявил Ким Чен Ын
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КНДР привержена программе денуклеаризации, заявил Ким Чен Ын
РИА Новости
31 минуту назад
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. КИМ ЧЕН ЫН ЗАЯВИЛ НА ВСТРЕЧЕ С ВАН И, ЧТО ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА ЭТО ТВЁРДАЯ ПОЗИЦИЯ
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