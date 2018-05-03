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Эрдогана снова выдвинули в президенты
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Правящая партия Турции выдвинула Эрдогана кандидатом в президенты на выборы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парламентская фракция правящей в Турции Партии справедливости и развития выдвинула кандидатуру турецкого лидера Тайипа Эрдогана на президентские выборы 24 июня, свидетельствуют итоги голосования.
Выдвижение Эрдогана поддержали 316 депутатов от правящей партии.
Ранее Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.
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