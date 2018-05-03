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Додон возглавит марш «Бессмертного полка» в Кишиневе
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Додон возглавит марш «Бессмертного полка» в Кишиневе 

ТАСС 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Многотысячный марш "Бессмертный полк" пройдет в Кишиневе в честь Дня Победы, колонну возглавит президент Молдавии Игорь Додон. На главной площади столицы состоится праздничный концерт, в котором примут участие местные и зарубежные артисты, в их числе будут российские исполнители Олег Газманов и Денис Майданов. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава молдавского государства.
"Вечером 8 мая на площади Великого национального собрания состоится праздничный концерт с участием народного артиста России Олега Газманова и заслуженного артиста России Дениса Майданова. После концерта будет дан грандиозный салют в честь Дня Победы", — отметил Додон. По его словам, 9 мая вместе с десятками тысяч сограждан он пройдет в строю "Бессмертного полка" от центральной площади Кишинева до Мемориала "Вечность".
Президент также проинформировал, что к Дню Победы по его поручению приводятся в порядок воинские захоронения, идут ремонтные работы на Мемориале славы в Кишиневе, активисты навещают ветеранов. Ранее Додон заявил ТАСС, что "Молдавия 9 мая будет отмечать День Победы, несмотря на попытки отдельных политиков устраивать недостойные политические игры вокруг святого праздника".
В годы Второй мировой войны около 400 тыс. уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тыс. из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике осталось около 1 тыс. ветеранов. Традиционно сотни тысяч граждан в Кишиневе отмечают 9 мая День Победы, они проходят маршем по улицам города к могилам павших.
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