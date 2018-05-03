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США не могут дать КНДР гарантий ненападения, считает южнокорейский эксперт
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США не могут дать КНДР гарантий ненападения, считает южнокорейский эксперт 

РИА Новости 52 минуты назад
ТОКИО, 3 мая — РИА Новости. США как мировая сверхдержава не могут отдельно обещать КНДР гарантий ненападения, утверждает южнокорейский политик, бывший глава делегации Республики Корея на шестисторонних переговорах о ядерной проблеме Корейского полуострова, бывший первый заместитель директора государственного разведывательного управления Ли Су Хёк.
"Пока речь не идет о договоре о ненападении между Севером и США… Сенат конгресса США все равно не утвердил бы его", — говорится в интервью Ли Су Хёка, опубликованном в майском номере южнокорейского политического журнала «Синтона».
"Чтобы мировая супердержава пообещала не нападать на маленькую страну — это просто немыслимо. Таких прецедентов не было, поскольку неприменение силы прописано в хартии ООН", — поясняет Ли Су Хёк.
По его словам, «установление отношений с США находится в сфере приоритетов Севера». «Только через установление таких отношений, можно сохранить режим. Ситуация будет нестабильной, если США не признают Северную Корею, даже заключив с ней договор о мире», — считает политик, который в течение 25 лет занимается переговорами о ядерной проблеме КНДР. В настоящее время он является депутатом парламента Южной Кореи от Демократической партии.
США и КНДР формально находятся в состоянии войны после того, как по итогам военного конфликта 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Все попытки Пхеньяна добиться от Вашингтона подписания договора о мире, ранее не увенчались успехом.
На прошлой неделе состоялись переговоры на высшем уровне между КНДР и Южной Кореей, достигнута договоренность о полной денуклеаризации Корейского полуострова. В мае планируется провести встречу председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трамом. Как ожидают в Пхеньяне, на этой встрече северокорейское государство может получить гарантии для своей безопасности.
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