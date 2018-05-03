Старая геополитика: как спасти мир на Кавказе после смены власти в Армении

Бархатная революция в Армении приближается к своему определяющим моменту. Лидер народного движения, кандидат от партии «Елк» Никол Пашинян готовится стать новым премьер-министром Армении несмотря на то, что парламент 56 голосами «против» заблокировал смену власти. Как ответ подобному голосованию, в Армении продолжаются уличные демонстрации и забастовки. Таким образом, с точностью реализовывается первый сценарий, о котором было сказано ранее — обострение конфликта. Вероятно, что Пашинян сумеет убедить остальные силы консенсусно поддержать его кандидатуру. Однако, вне зависимости от того, кто станет новым премьер-министром в новой Армении, задач у него будет не меньше, чем у всех предыдущих.

Если Пашинян доведет протесты до политической победы, закрепив де-юре итоги «бархатной» смены власти, ему фактически придется формировать консолидированный парламент с целью мягкой и безболезненной смены правительства, за которой последует необходимость оперативного реагирования на ряд социально-экономических проблем, которые закавказская республика испытывает уже не первый год. Однако, повестка дня новой Армении на этом не исчерпывается, и, учитывая не только внутренние, но и внешнеполитические события, разворачивающиеся в регионе Южного Кавказа и близ него, обновленному руководству страны придется проявить не дюжий дипломатический талант с целью минимизации геополитических рисков, стучащихся в двери молодой Республики.

Буквально на днях стало известно о том, что оперативные силы Армении пресекли проникновение в страну лица, связанного с террористическими организациями зарубежья. Весьма вероятно, что внутренняя турбулентность в Республике послужила поводом для некоторых сил проверить бдительность армянских органов национальной безопасности. С учетом того, что недалекая от Армении как в географическом, так и в политическом смысле Сирия еще не избавилась от террористической угрозы, попытки проникновения запрещенных организаций или их представителей в одно из самых безопасных государств мира, Армению, должны стать поводом пристального внимания спецслужб страны.

На фоне данной угрозы, Россия, ближайший союзник Армении, не оставляет попыток достичь мира в сирийском вопросе, тем самым, помимо прочего, обезопасив Южный Кавказ. Активная и выверенная политика России по формированию диалогического пространства между государствами Ближнего Востока, в том числе благодаря последовательным контактам с лидерами Турции, Израиля, Сирии и Ирана, продолжает поддерживать относительную стабильность в регионе. Тем не менее, совсем недавно стало известно о том, что официальный Тель-Авив в ультимативной форме обвинил Тегеран, другого ближайшего союзника Армении, в осуществлении программ разработки ядерного оружия, о чем Иран, согласно израильским источникам, не ставил в известность ни международное сообщество, ни МАГАТЭ. Если брать во внимание и без того не лёгкие отношения между двумя данными государствами, России будет необходимо направить все усилия на сохранение контроля над ситуацией, рискующей всполошить и Южный Кавказ.

Видится крайне вероятным то, что возможная ирано-израильская эскалация отзовется эхом и на Южном Кавказе, где Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика могут столкнуться с очередной вспышкой военной активности у своих границ. Учитывая внутриполитические трансформации в Армении и локальное напряжение, не исключено, что соседствующая с Арменией Республика Азербайджан, подобно апрельским событиям 2016 года, может пойти на попытку военного решения карабахского вопроса. В этом контексте примечателен и факт недавнего обращения к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву со стороны президента США Дональда Трампа, в котором последний, помимо вопросов экономического взаимодействия, затрагивает и проблему Нагорного Карабаха. Если военные действия возобновятся и Республика Армения будет втянута в открытое военное столкновение, у последней возникнет легальный повод призвать своих союзников по ОДКБ к casus foederis.

В предыдущих случаях усиления напряженности на границах Армения воздерживалась от просьб о помощи, однако, новый виток армяно-азербайджанского противостояния станет крайне серьезным вызовом для всей архитектуры европейской системы безопасности, учитывая и то, что в подобный сценарий могут вмешаться и Тегеран со Стамбулом, причём по разную сторону баррикад. И если для России в данных условиях будет крайне важно сохранить миротворческие обязательства, то для Армении определяющую роль может сыграть её причастность и верность международным договорам, в том числе и по линии ОДКБ.

В этом смысле новому премьеру Армении будет необходимо проводить не только успешную внешнеэкономическую комплиментарную политику, сотрудничая со странами Европы и с США, но и заручиться поддержкой России и иных государств-членов ОДКБ, ЕАЭС по сохранению взаимных обязательств. Хотя, как член партии «Елк», Никол Пашинян относительно критично высказывался в адрес текущего уровня армяно-российских взаимоотношений и перспектив членства Армении в указанных структурах, можно надеяться, что в случае избрания премьер-министром, Пашинян изменит узкополитическую риторику в угоду государственным интересам.

В подобном случае российско-армянские отношения могут еще более выиграть от детального анализа накопившихся тем для обсуждения (в том числе и по вопросу поставок Россией вооружения Азербайджану), вызывающих в Ереване определенную долю скептицизма. Остается надеяться, что и иные государства, пристально следящие за политическими изменениями в Армении, не воспримут последние как слабость и сигнал к деструктивному действию. Однако, безотносительно данной реакции, Армения должна быть готова к любому повороту событий, не забывая о том, что крепкий суверенитет зиждется не только на внутренней сплоченности народа, но и на умении ретранслировать данную крепость в отношениях со своими партнерами и историческим союзниками.

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