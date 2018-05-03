«Вариант для одиноких женщин»: в Японии воров отпугивают мужским силуэтом

Японии создали технологию, которая позволит проживающим в одиночестве людям чувствовать себя в безопасности. По мнению создателей такого необычного изобретения, злоумышленник, планирующий обокрасть дом, пройдет мимо, увидев мужскую тень за занавеской.

Владельцы фирмы, занимающейся сдачей квартир в аренду, предложат своим клиентам такую необычную услугу. Стоит только подключить смартфон к проектору и на шторе тут же отображается силуэт мужчины. При этом тень не просто стоит на месте, но и двигается, чтобы у прохожих на улице не было сомнений, что это настоящий человек. Однако некоторые считают, что об этой уловке злоумышленники быстро узнают и будут пользоваться этим. Двигающийся в окне силуэт будет сигнализировать преступникам о том, что на самом деле жертва находится в одиночестве, и они смело будут проникать в дом.

В сети считают изобретение просто забавным. Интернет-пользователи не увидели пользы в новшестве, они сочли, что правильнее было бы установить хорошую систему защиты в доме. Люди признались, что не стали бы тратиться на такую технологию, преследуя цель обезопасить себя. Впрочем, нововведение на данный момент работает только в тестовом режиме, и пока неизвестно, насколько оно завоюет популярность у жителей частных домов и будет ли использоваться по своему первоначальному назначению. «Лучший вариант для одиноких женщин! Но ненадолго! Воры просекут фишку» «Да ну ерунда» «Мне не нравится такая идея, просто игрушка!» "Чего только японцы не придумают!"

А американские ученые придумали способ обезопасить людей, когда они находятся вне дома, создав специальный браслет. Новый аксессуар защитит женщин от нападений насильников, издавая громкий звук и передавая сигнал в экстренные службы.