КНДР заявила о непричастности к взлому базы данных СБ ООН

КНДР заявила о непричастности к взлому базы данных комитета СБ ООН

КНДР непричастна к взлому базы данных комитета Совета Безопасности (СБ) ООН , который отслеживает соблюдение санкций в отношении Пхеньяна . Об этом заявили в среду в постоянном представительстве страны при ООН, комментируя обвинения в совершении хакерской атаки, прозвучавшие со стороны США

Как сообщили в КНДР, американская делегация на закрытой встрече комитета 30 апреля возложила на Пхеньян ответственность за взлом базы данных, а также призвала расследовать случившееся и принять ответные меры. Свои выводы американские дипломаты обосновали тем, что КНДР "больше других заинтересована в работе санкционного комитета, учрежденного резолюцией 1718, и обладает хакерским потенциалом" для совершения кибератаки, говорится в письменном заявлении постпредства.

"Это стереотипный трюк, нацеленный на сохранение атмосферы санкций и продолжение давления на КНДР любой ценой, подстрекая к этому санкционный комитет", — подчеркнули в дипмиссии. В ней напомнили, что "КНДР никогда не признавала нелегальные и неправомерные санкционные резолюции Совета Безопасности и санкционный комитет 1718 и не заинтересована в том, чем он занимается".

В постпредстве КНДР призвали "США и враждебные силы осознать нынешнюю тенденцию и предпринять усилия", способствующие примирению на Корейском полуострове, "а не чинить заговоры с этим хакерским инцидентом".