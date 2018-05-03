Суд продолжил рассмотрение дела Януковича

Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

Оболонский районный суд Киева продолжил в четверг рассмотрение уголовного дела против экс-президента Украины Виктора Януковича , обвиняемого в государственной измене.

Суд ранее перешел к стадии судебных прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. Они считают, что суд принял это решение под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает незаконным решение суда о переходе к стадии прений сторон.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Перед началом заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил журналистам, что подал в суд ходатайство о допросе свидетелей и изучении дополнительных доказательств по делу, в случае отказа адвокаты намерены обратиться в международные инстанции. "Будет также подан иск в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — ред.)", — отметил Сердюк.