В Британии пройдут местные выборы

Выборы в местные органы самоуправления в Великобритании станут очередной проверкой на прочность для премьер-министра Терезы Мэй и, возможно, последними выборами, в которых участвуют живущие в Соединенном Королевстве граждане Евросоюза

Гражданам страны предстоит избрать кандидатов в местные советы всех 32 районов Лондона, 34 муниципалитетов (причем в Лидсе, Бирмингеме, Манчестере и Ньюкасле предстоит переизбрать полный состав советов), 67 окружных и районных советов и 17 унитарных образований, а также мэров лондонских районов Хакни, Льюишем, Ньюхэм, Тауэр-Хэмлетс и Уотфорд.

Провал 2017 года и последние выборы европейцев

Прошедшие в июне 2017 года внеочередные всеобщие выборы обернулись катастрофой для Мэй, их же инициировавшей. Премьер планировала усилить и без того сильные на тот момент позиции Консервативной партии в парламенте, а вместо этого партия не только не усилила позиции, но и лишилась абсолютного большинства. В результате Мэй пришлось спешно добиваться от Демократической партии Северной Ирландии (DUP) согласия поддерживать консерваторов в парламенте по ключевым вопросам.

Согласие DUP было небесплатным: консерваторы пообещали в обмен выделить в течение двух лет дополнительный миллиард фунтов стерлингов в бюджет Северной Ирландии. Вопрос о том, сможет ли Консервативная партия доказать, что пользуется поддержкой населения, является главным вопросом нынешних выборов.

Эти выборы примечательны еще и тем, что они могут стать последними для постоянно проживающих в Британии европейских граждан.

"Мы стремимся к тому, чтобы европейцы сохранили свое право участвовать в выборах в Великобритании, но Евросоюз относится к этой идее не очень хорошо. Пока договоренности по этому поводу нет", — сказал ранее журналистам источник, близкий к правительству.

Всего в Великобритании проживают 3,3 миллиона граждан ЕС. В континентальной Европе живут 1,2 миллиона британцев.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

Скандал на скандале

За год, прошедший со всеобщих выборов, положение Мэй не слишком упрочилось. Буксующие переговоры по Brexit вызывали немало критики, а в последние несколько месяцев страну потрясли несколько скандалов, во время каждого из которых британское правительство подверглось резкой критике со стороны оппозиции.

Первый и способный в наибольшей степени повлиять на исход выборов скандал имеет отношение к миграционной политике британского правительства, а точнее к так называемому "поколению Windrush" — выходцев из Африки и с Карибских островов, активно приглашавшихся в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы.

Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

Премьер-министр и глава МВД Амбер Радд вынуждены были неоднократно извиняться за сложившуюся ситуацию. Они объявили об ускоренном предоставлении гражданства всем жертвам бюрократических проблем, а также о схеме выплаты компенсаций, однако все это, впрочем, не заставило стихнуть голоса критиков, некоторые из которых даже сравнивали политику консервативного правительства в отношении мигрантов с нацистской Германией

На прошлой неделе скандал разыгрался с новой силой: в распоряжение британских СМИ попали документы МВД, свидетельствующие, что МВД, вопреки заявлениям Радд, устанавливало целевые показатели числа депортаций. Главе министерства внутренних дел — самому близкому Мэй человеку в кабинете министров — пришлось уйти в отставку. Радд стала четвертым министром, ушедшим в отставку за последние полгода, и этот факт может создать у избирателей впечатление ненадежного правительства.

Проблемы в Национальной службе здравоохранения — постоянная тема новостей. NHS катастрофически не хватает бюджета, ресурсы на пределе, а близкий Brexit и вовсе поставил под угрозу функционирование NHS — среди ее сотрудников множество граждан ЕС, многие не продлевают контракты, нехватка персонала начинает остро ощущаться.

Остальные скандалы последнего времени имеют международный характер. Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Результатом скандала стала высылка 23 российских дипломатов и ответная высылка британских дипломатов, закрытие российской стороной Британского совета и консульства Британии в Санкт-Петербурге . Британию поддержали многие страны, также выславшие дипломатов, на что последовали ответные меры со стороны РФ.

Однако за более чем 1,5 месяца, прошедших со дня отравления 4 марта, британское правительство не опубликовало ни единой фотографии Скрипалей и не представило никаких доказательств обвинений в адрес РФ. Этот факт, с самого начала вызывавший возмущение у России, вызывает все больше вопросов и у оппозиции (лидер лейбористов Джереми Корбин требовал от правительства представить имеющиеся у него улики), и у рядовых британцев.

Серьезное недовольство оппозиции вызвало участие Великобритании в авиаударах по объектам в Сирии , а главное, самоличное принятие данного решения британским премьером.

Корбин призвал закрепить в законодательстве страны необходимость одобрения любых военных действий парламентом и обвинил Мэй в злоупотреблении премьерскими полномочиями. Мэй в ответ заявила, что каждый раз обращаться к парламенту невозможно, потому что это может поставить под угрозу безопасность британских военных и подготовку операции.

Какой поддержкой пользуется консервативное правительство на фоне этих скандалов, и покажут местные выборы.