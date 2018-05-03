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США передали Саудовской Аравии узника Гуантанамо
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США передали Саудовской Аравии первого при Трампе узника Гуантанамо 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Paul J. Richards
Министерство обороны США объявило о передаче заключенного из тюрьмы в Гуантанамо властям Саудовской Аравии.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона, королевству для отбывания дальнейшего наказания передан Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дарби, который еще четыре года назад признал свою вину и был приговорен к 13 годам заключения (в ведомстве не уточняют, в чем именно он сознался).
Ранее СМИ сообщали, что ад-Дарби признал себя виновным в причастности к нападению на французский танкер. В обмен на показания его согласились отправить на программу "реабилитации" бывших боевиков в Саудовской Аравии.
В настоящее время в Гуантанамо остаются 40 заключенных.
В Пентагоне также напомнили, что в последний раз заключенный из этой тюрьмы был передан другому государству 19 января 2017 года, то есть в последний день президентских полномочий Барака Обамы.
Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что намерен не только сохранить тюрьму в Гуантанамо, но и увеличить число подозреваемых в терроризме, которых содержат в этой тюрьме без суда. Его предшественник Барак Обама на протяжении обоих президентских сроков пытался закрыть тюрьму, но эти попытки заблокировал конгресс, отказавшись выделять какие-либо средства на закрытие тюрьмы.
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