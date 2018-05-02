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Скончалась Ванда Вилкомирская
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Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в возрасте 89 лет 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: Twitter
Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Варшаве в возрасте 89 лет, сообщает телеканал TVP.
Вилкомирская происходила из известной польской музыкальной семьи, окончила Высшую музыкальную школу в Лодзи в 1947 году. В дальнейшем совершенствовала своё мастерство в Будапештской музыкальной академии, а также в Музыкальной академии в Варшаве.
На рубеже 1940-50 годов она завоевывала высокие места на различных международных конкурсах. С 1959 года на протяжении 22 лет была солисткой Варшавской филармонии, с 1961 года гастролировала в более чем 50 странах мира, выступала с симфоническими оркестрами, играла в камерных ансамблях, была первой исполнительницей многих произведений польских композиторов.
Она была замужем за Мечиславом Раковским — польским государственным и партийным деятелем времен социализма, последним первым секретарем Польской объединенной рабочей партии. Тем не менее, Вилкомирская прониклась идеями антикоммунистов, развелась с мужем и в 1981 году после объявления в Польше военного положения эмигрировала, вернувшись только после падения коммунистического строя.
Вилкомирская была профессором в Высшей школе музыки в Мангейме, в Сиднейской консерватории, в Австралийской национальной музыкальной академии в Мельбурне.
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