США требуют от Ирана компенсацию за 11 сентября‍

Федеральный суд Нью-Йорка обязал Иран выплатить миллиарды долларов компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября, передает ABCNews со ссылкой на документы суда.
Суд признал виновными республику Иран, Корпус стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) и Центробанк страны виновными в причастности к смерти 1008 человек. Размер компенсации суд установил в зависимости от от степени родства: по $12,5 млн получат супруги погибших, по $8,5 млн — родители и дети погибших, по $4,25 млн будет выплачено братьям и сестрам.
Суд, принимая решение, основывался на доводах о том, что Иран якобы оказывать материальную помощь террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России). При этом спецкомиссия по расследованию терактов 11 сентября не нашла прямых доказательств причастности Ирана. Родственники погибших подали иск в суд Нью-Йорка против властей Ирана в 2004 г.
Как отмечает издание, Тегеран скорее всего не согласится с решением суда. Однако родственники жертв теперь смогут претендовать на денежные средства, заблокированные на счетах иранских компаний и физических лиц.