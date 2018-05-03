«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Первомай в Париже в этом году отметился холодной погодой и горячими событиями.

Причем события разогревались непросредственно с последних выходных.

В воскресенье посол Королевства Бахрейн , не совсем понятно по какому стечению обстоятельств оказавшийся в парижском метро, вместо казенного лимузина, не совсем охотно, но расстался со своими посольскими документами и четырьмя банковскими картами на станции « Франклин Рузвельт », где два «хулигана восточной внешности» выхватили у него бумажник, самого его швырнули об стену и скрылись в неизвестном направлении.

Практически одновременно с этим мелким происшествием чета американских дипломатов, скучавшая в автомобильной пробке на одной из улиц французской столицы, была оглоушена небывалой расторопностью, достойной разве что былой славы «Дикого Запада»: «неизвестный» на мотоцикле в мгновение ока разбил стекло дипломатического «Лексуса» острым камнем, выхватил у супруги дипломата ее сумку с документами и ключами от квартиры, где — сами понимаете — много чего залежалось и скрылся, прежде чем американцы поняли, что происходит и о чем кричать.

Опять же oдновременно с этими событиями «Коллектив африканских феминисток», созывающий сторонников для первомайской демонстрации, призвал на своей странице в фейсбуке присоединиться к ним всех «пострадавших от французского расизма, мизогинии, дикого капитализма, классизма и гетеро-бланкиарката»©.

Этот последний термин уточнял, что белым гетеросексуальным личностям к афро-феминисткам присоединяться не рекомендуется. Потому что белого расизма во Франции нет как нет, а всякого другого — завались.

Другие уточнения в «призыве» указывали также, что кортеж афро-феминисток намерен бороться против государства «чрезмерного полицейского присутствия» повсюду, что, по мнению афро-феминисток, равно как и всех гошистских организаций, «только необоснованно подавляет население и провоцирует к агрессии».

Иными словами, людей раздражает присутствие полиции в общественных местах, особенно во время массовых мероприятий. Любое мероприятие без полиции проходит веселей.

И об этом тоже в канун первомайских профсоюзных шествий и разного рода праздничных демонстраций много говорили на различных ток-шоу, четко политкорректного окраса. Желали, чтобы силы правопорядка, по возможности исчезли из поля зрения всех гуляющих и не мешали людям наслаждаться лозунгами и ходьбой.

Поэтому когда два дня спустя, в самый разгар первомайских шествий, «группа неизвестных в масках, в количестве примерно 1200 человек, с анти-правительственными лозунгами», стала решительно вливаться в толпу демонстрантов в районе Аустерлицкого моста, рвать петарды, бросать бутылки с зажигательной смесью, крушить витрины, автобусные остановки и припаркованные автомобили, — самыми неудачными возмущенными криками стали, конечно, все вариации на тему «Куда смотрит полиция?!»

Полиции пришлось все-таки показаться на глаза гуляющей публики и сильно испортить людям праздник, аккуратно отгоняя демонстрантов в масках различными водными процедурами из специально предусмотренных для этого шлангов и даже немножко использовать слезоточивые газы, в целях обуздания чрезмерного рвения особо активных.

Пришлось также задержать окoло 200 манифестантов, но тоже очень аккуратно, чтобы не дай Бог кому чего не повредить, а то потом не расплатишься с адвокатами всех возможных «ониждетей», упаси Господь, получивших какие повреждения.

Все официальные лица французской политики, от министра внутренних дел до мэра столицы, еще до окончания демонтрации успели «оттвиттить» в соцсетях свое глубокое возмущение и не менее глубокое сочувствие пострадвашим коммерсантам.

А все самые оппозиционно настроенные по отношению к политике президента Макрона деятели немедленно заявили, что такой «Первомай» означает полное банкротство сегодняшнего французского правительства, которому следует незамедлительно дать стране доказательство собственного авторитета, вернув, наконец, полную возможность органам правопорядка этот порядок восстанавливать.

Сразу целая симфония голосов не слишком заполиткоррекченной прессы отметила также еще одну давно известную и тщательно замалчиваемую деталь, а именно: если бы в похожей ситуации речь шла о безобразиях, устроенных праворадикальными группировками любого сорта, случившееся немедленно раздули бы до размеров вселенской катастрофы, заклиная не допустить разгула традиционных праворадикальных страшилок недотолерантности всех сортов.

Но поскольку все без исключения замеченные и задержанные товарищи, как всегда, оказались активистами крайне-левого движения «Black Bloc», имеющего обыкновение заявлять миру о своем намерении его изменить именно таким образом — сливаясь с обычными демонстрациями, чтобы превратить их в акты безобразного вандализма, то всю шумиху по поводу этих беспорядков, как всегда, уже стараются унять общими увещеваниями о дружбе, равенстве и братстве между представителями самых разных народов, стран и культурных направлений.

Основным лозунгом движения «Черный Блок» является: «Le Black Bloc colore nos vies» (Черный Блок раскрашивает наши жизни), a одним из транспарантов на этой демонстрации стал «Макрон вызывает у нас черный гнев!»

По оценкам французских аналитиков, это ультралевоe и ультражесткоe объединение, характеризуется особо легким на подъем насилием во всем, что касается актов вандализма, что и было продемонсттрировано в Париже.

Отметьте также, что единственным политическим деятелем, опять севшим в галошу на Первомай, стал самый известный на сегодня левый лидер, г-н Меланшон.

«Это, конечно, банды крайне-правых!» — отстучал он в соцсетях, воочию наблюдая за происходящим по прямой трансляции и прекрасно сознавая, о каких формированиях на самом деле речь.

Г-на Меланшона пришлось одернуть даже премьер-министру, вынужденному сообщить в официальном заявлении прессе, что творящиеся безобразия успешно осуществляет именно ультралевая организация.

В ближайшие дни, ожидаются привычные обсуждения на всех политкорректных телеканалах, в единой тональности: «Другие тоже хулиганят!»

Сейчас главное — доказать ошарашенным гражданам, что во всём случившемся снова виноваты силы правопорядка: то их слишком много везде и они нервируют народ, то их не хватает именно там, где они должны быть.

В этой спасительной сумятице завертятся и потонут все неудобные вопросы, причины и доказательства настоящих проблем.

Пока ближайший громкий инфоповод не позволит срочно закрыть тематику о серьезно подмоченной репутации всего светлого и хорошего, намертво закрепленного за любым понятием, имеющим хоть какое отношение к «новым революционерам» и их «борьбе за мировую справедливость». Поясню, что «новыми революционерами» этот самый «Черный Блок» уже назвали в наспех организованных правящей толерaнтностью дебатах.

Так что очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость.