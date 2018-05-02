Ещё
Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) поддержит оппозиционного кандидата в премьер-министры. Об этом заявил глава фракции в парламенте Ваграм Багдасарян, сообщает в среду, 2 мая, panarmenian.net.
По его словам, для этого есть одно условие.
«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — заявил Багдасарян.
>> В Армении началась тотальная блокировка
На первом голосовании по вопросу избрания нового премьер-министра единственным кандидатом был лидер оппозиции Никол Пашинян, но его поддержали только 45 депутатов, в то время как для избрания главой правительства необходимы голоса 53 парламентариев. Таким образом, Пашинян соответствует условию, выдвинутому республиканцами. Новое голосование назначено на 8 мая.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии35
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец105
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста309
Командир российского самолета умер по пути в Египет19
Украина ввела новые санкции против России75
Доллар стремительно растет310
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение