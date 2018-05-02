Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти 

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) поддержит оппозиционного кандидата в премьер-министры. Об этом заявил глава фракции в парламенте Ваграм Багдасарян, сообщает в среду, 2 мая, panarmenian.net.
По его словам, для этого есть одно условие.
«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — заявил Багдасарян.
На первом голосовании по вопросу избрания нового премьер-министра единственным кандидатом был лидер оппозиции Никол Пашинян, но его поддержали только 45 депутатов, в то время как для избрания главой правительства необходимы голоса 53 парламентариев. Таким образом, Пашинян соответствует условию, выдвинутому республиканцами. Новое голосование назначено на 8 мая.