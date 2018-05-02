Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти

По его словам, для этого есть одно условие.

«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — заявил Багдасарян.