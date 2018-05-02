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Порошенко анонсировал новые санкции против России
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Порошенко анонсировал новые санкции против России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции, передает РИА «Новости» заявление президента Петра Порошенко.
"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки… Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — России в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", — заявил он.
Отмечается, что СНБО Украины под председательством президента Порошенко в среду «рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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