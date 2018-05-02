Порошенко анонсировал новые санкции против России

"Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза , Соединенных Штатов Америки… Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации . Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — России в Великобритании , так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма ", — заявил он.

Отмечается, что СНБО Украины под председательством президента Порошенко в среду «рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства».