Ещё
США увеличат помощь Украине в вопросе кибербезопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США увеличат помощь Украине в вопросе кибербезопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
США увеличат в два раза помощь Украине в вопросе кибербезопасности — с пяти до десяти миллионов долларов, сообщил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл в среду журналистам в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
"Мы обсудили вопрос кибербезопасности, и я могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом вопросе… с пяти миллионов долларов до десяти", — сказал Митчелл, брифинг которого транслировал телеканал "112 Украина".
В феврале палата представителей конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о кибербезопасности Украины.
В сентябре прошлого года Украина и США провели в Киеве первый "двусторонний диалог" по вопросам кибербезопасности, участники которого, признавая важность киберугроз, поделились подходами к организации структур из политики кибербезопасности. По итогам этого диалога США заявили, что выделят Украине более 5 миллионов долларов для укрепления способности Украины противостоять киберугрозам.
РИА Новости: последние новости
Глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в горячую стадию В Армении назрела угроза с поставками продовольствия Опубликовано видео с началом блокирования дороги в аэропорт Еревана
Комментарии1  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец111
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста312
Командир российского самолета умер по пути в Египет20
Украина ввела новые санкции против России84
Доллар стремительно растет315
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение