Стал известен срок запрета Мацейчуку на въезд в РФ

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Стал известен срок запрета Мацейчуку на въезд в Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию сроком на 30 лет — до 2048 года.
Согласно уведомлению, опубликованному в Telegram-канале «Майор и Генерал», Мацейчук депортирован до 10 апреля 2048 года.
Информацию подтверждает РЕН-ТВ. По данным телеканала, Мацейчук вопреки судебному запрету пытался попасть в Россию — он прилетел в Москву из Франкфурта, но не смог пройти дальше транзитной зоны аэропорта Домодедово.
Напомним, Мацейчука задержали в феврале в подмосковных Мытищах, в его квартире прошли обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Также проверялась законность его пребывания в России.
В итоге было принято решение о депортации Мацейчука.
Мацейчук известен как участник ток-шоу на российском ТВ, в которых он занимал антироссийскую позицию. В частности, солдат Красной армии он называл «красными фашистами».
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