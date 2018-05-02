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Помпео провел переговоры с главой МИД Мексики
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Помпео провел переговоры с главой МИД Мексики 

РИА Новости 2 мая 2018
Фото: © AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Майк Помпео встретился в понедельник в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, сообщил мексиканский МИД.
"Во время встречи стороны обсудили совместную повестку дня в части миграции, безопасности и торговли, а также региональные темы в Центральной Америке и ситуацию в Венесуэле", — говорится в коммюнике.
По окончании встречи Видегарай подтвердил "конструктивное и открытое" видение Мексики, направленное на преодоление разногласий и общих вызовов, достижение соглашений при соблюдении национальных интересов и суверенитета Мексики и уважении достоинства мексиканцев.
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