Помпео провел переговоры с главой МИД Мексики

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в понедельник в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем, сообщил мексиканский МИД

"Во время встречи стороны обсудили совместную повестку дня в части миграции, безопасности и торговли, а также региональные темы в Центральной Америке и ситуацию в Венесуэле", — говорится в коммюнике.

По окончании встречи Видегарай подтвердил "конструктивное и открытое" видение Мексики, направленное на преодоление разногласий и общих вызовов, достижение соглашений при соблюдении национальных интересов и суверенитета Мексики и уважении достоинства мексиканцев.