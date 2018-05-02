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Баскская группировка ЭТА объявила о самороспуске
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Баскская группировка ЭТА объявила о полном самороспуске 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Gara via AP video
Террористическая организация ЭТА объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности, говорится в письме баскских сепаратистов, текст которого опубликовала газета Diario.
"ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию. В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность", — говорится в письме, датированном 16 апреля.
В послании отмечается, что принятое решение вытекает из стратегического курса на перемены, принятого сторонниками баскского сепаратизма. "Таким образом… ЭТА завершила процесс, инициированный в 2010 году, чтобы начать новый политический цикл в Земле Басков", — написали представители организации.
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали более 800 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.
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