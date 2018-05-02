Баскская группировка ЭТА объявила о самороспуске

Баскская группировка ЭТА объявила о полном самороспуске

Террористическая организация ЭТА объявила о роспуске своих структур и полном прекращении деятельности, говорится в письме баскских сепаратистов, текст которого опубликовала газета Diario.

"ЭТА приняла решение завершить исторический цикл и свою деятельность, положив конец своему существованию. В связи с этим ЭТА полностью распустила свои структуры, прекратив какую-либо политическую активность", — говорится в письме, датированном 16 апреля.

В послании отмечается, что принятое решение вытекает из стратегического курса на перемены, принятого сторонниками баскского сепаратизма. "Таким образом… ЭТА завершила процесс, инициированный в 2010 году, чтобы начать новый политический цикл в Земле Басков", — написали представители организации.

ETA anuncia por carta que cierra con carácter definitivo "su ciclo histórico y función" https://t.co/sgkOHHVrja Una exclusiva de @Topocorleone pic.twitter.com/y8IKB5p0ck— eldiario.es (@eldiarioes) 2 мая 2018 г.